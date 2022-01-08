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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси не сыграет с «Лионом», он продолжает восстановление после COVID-19

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против «Лиона», сообщается на сайте парижан.

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Источник: AP 2021
Футбол

Франция 2021/2022
Тур 20, 9.01.2022, 22:45

Лион-ПСЖ-

Отмечается, что Месси не сможет помочь команде из-за восстановления после заболевания коронавирусной инфекцией.

Помимо него, в матче точно не примут участие вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Данило, Лейвен Курзава, полузащитники Анхель ди Мария, Юлиан Дракслер, форвард Неймар.

Курзава, Данило, ди Мария и Дракслер продолжают соблюдать режим изоляции в связи с положительными результатами тестов на коронавирус, а Неймар восстанавливается от травмы.

Игра «Лион» — «ПСЖ» пройдет 9 января. В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте, набрав 46 очков. «Лион» идет 13-м с 24 баллами.

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