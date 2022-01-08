Месси не сыграет с «Лионом», он продолжает восстановление после COVID-19

Футбол Франция 2021/2022 Тур 20, 9.01.2022, 22:45 Лион - ПСЖ -

Отмечается, что Месси не сможет помочь команде из-за восстановления после заболевания коронавирусной инфекцией.

Помимо него, в матче точно не примут участие вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Данило, Лейвен Курзава, полузащитники Анхель ди Мария, Юлиан Дракслер, форвард Неймар.

Курзава, Данило, ди Мария и Дракслер продолжают соблюдать режим изоляции в связи с положительными результатами тестов на коронавирус, а Неймар восстанавливается от травмы.