Месси не сыграет с «Лионом», он продолжает восстановление после COVID-19

Отмечается, что Месси не сможет помочь команде из-за восстановления после заболевания коронавирусной инфекцией.
Помимо него, в матче точно не примут участие вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Данило, Лейвен Курзава, полузащитники Анхель ди Мария, Юлиан Дракслер, форвард Неймар.
Курзава, Данило, ди Мария и Дракслер продолжают соблюдать режим изоляции в связи с положительными результатами тестов на коронавирус, а Неймар восстанавливается от травмы.
Игра «Лион» — «ПСЖ» пройдет 9 января. В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте, набрав 46 очков. «Лион» идет 13-м с 24 баллами.