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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Инсинье

Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье подписал контракт с клубом «Торонто».

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Футболист станет новым игроком канадской команды летом, когда истечёт его соглашение с неаполитанцами. Об этом сообщает пресс-служба «Торонто» в «Твиттере».

Как сообщается, 30-летний Инсинье подписал с новой командой 4-летний контракт. Он будет действовать с 1 июля 2022 года. Ранее стало известно, что итальянский футболист не смог договориться о новом контракте с «Наполи», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Инсинье в 19 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов и шести голевых передач. Летом 2021 года нападающий в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.

Рыночная стоимость Инсинье оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

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