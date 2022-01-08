«Торонто» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Инсинье

Футболист станет новым игроком канадской команды летом, когда истечёт его соглашение с неаполитанцами. Об этом сообщает пресс-служба «Торонто» в «Твиттере».

Как сообщается, 30-летний Инсинье подписал с новой командой 4-летний контракт. Он будет действовать с 1 июля 2022 года. Ранее стало известно, что итальянский футболист не смог договориться о новом контракте с «Наполи», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Инсинье в 19 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов и шести голевых передач. Летом 2021 года нападающий в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.