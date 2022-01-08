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8 января, источник: Чемпионат.com

«Наполи» объявил об аренде защитника «Манчестер Юнайтед»

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе стал игроком «Наполи».

Наполи
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Итальянский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Наполи» на официальном сайте.

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24-летний Туанзебе — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Нынешний сезон английский защитник начал на правах аренды в «Астон Вилле», за которую успел провести 11 матчей в чемпионате страны и Кубке английской лиги, не отметившись голевыми передачами. Манкунианцы расторгли с «Астон Виллой» арендное соглашение и отправили футболиста в «Наполи».

Контракт Туанзебе с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Сегодня, 8 января, «Торонто» объявил о подписании предварительного соглашения с нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье. Контракт с итальянским игроком вступит в силу 1 июля 2022 года.

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