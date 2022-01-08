«Наполи» объявил об аренде защитника «Манчестер Юнайтед»
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе стал игроком «Наполи».
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе стал игроком «Наполи».
Итальянский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Наполи» на официальном сайте.
24-летний Туанзебе — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Нынешний сезон английский защитник начал на правах аренды в «Астон Вилле», за которую успел провести 11 матчей в чемпионате страны и Кубке английской лиги, не отметившись голевыми передачами. Манкунианцы расторгли с «Астон Виллой» арендное соглашение и отправили футболиста в «Наполи».
Контракт Туанзебе с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.
Сегодня, 8 января, «Торонто» объявил о подписании предварительного соглашения с нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье. Контракт с итальянским игроком вступит в силу 1 июля 2022 года.