Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Ланс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал
Валенсия
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
8.01
Гранада
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал Сосьедад
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Байер
Унион Б
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Гройтер Фюрт
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
8.01
РБ Лейпциг
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Фрайбург
Арминия
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
8.01
Леванте
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
8 января, источник: Чемпионат.com

«Рома» объявила об аренде полузащитника «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз стал футболистом «Ромы».

Рома
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Итальянский клуб арендовал английского футболиста до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «волки» арендуют 24-летнего английского полузащитника до конца сезона за € 1 млн с учётом бонусов. Арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа футболиста.

Мэйтленд-Найлз — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Мэйтленда-Найлза в € 12 млн.

Завтра, 9 января, «Рома» проведёт матч с «Ювентусом».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь