«Рома» объявила об аренде полузащитника «Арсенала»

Итальянский клуб арендовал английского футболиста до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «волки» арендуют 24-летнего английского полузащитника до конца сезона за € 1 млн с учётом бонусов. Арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа футболиста.

Мэйтленд-Найлз — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Мэйтленда-Найлза в € 12 млн.