«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»

На 19-й минуте матча красную карточку получил защитник гостей Александер Хак. На 21-й Андре Силва вывел «РБ Лейпциг» вперёд, реализовав пенальти. Во втором тайме Доминик Собослаи увеличил преимущество хозяев с передачи Кристофера Нкунку.

Спустя 10 минут Ли Дже Сон отыграл один мяч, голевую на свой счёт записал Карим Онисиво. Через минуту Нкунку вновь восстановил преимущество «РБ Лейпциг» в два мяча, а Андре Силва установил окончательный счёт матча — 4:1 в пользу команды Доменико Тедеско.