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8 января, источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» проиграл «Кембриджу»

«Лестер» в 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1.

Лестер
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Голы забили Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон. В составе «Уотфорда» отличился Жуан Педру.

По ходу встречи на стадионе «Кинг Пауэр» отключился свет.

В другой встрече 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл» проиграл клубу из первой лиги «Кембридж» со счетом 0:1. Гол забил Джо Айронсайд.

«Брентфорд» со счетом 4:1 на выезде обыграл «Порт Вейл». Хет-трик оформил нападающий Брайан Мбемо, еще один гол на счету Маркуса Форсса. У хозяев отличился Киан Харратт.

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