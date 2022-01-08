«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» проиграл «Кембриджу»
«Лестер» в 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1.
Лестер
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Лестер» в 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1.
Голы забили Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон. В составе «Уотфорда» отличился Жуан Педру.
По ходу встречи на стадионе «Кинг Пауэр» отключился свет.
В другой встрече 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл» проиграл клубу из первой лиги «Кембридж» со счетом 0:1. Гол забил Джо Айронсайд.
«Брентфорд» со счетом 4:1 на выезде обыграл «Порт Вейл». Хет-трик оформил нападающий Брайан Мбемо, еще один гол на счету Маркуса Форсса. У хозяев отличился Киан Харратт.