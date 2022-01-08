Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Ланс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал
Валенсия
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
8.01
Гранада
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал Сосьедад
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Байер
Унион Б
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Гройтер Фюрт
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
8.01
РБ Лейпциг
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Фрайбург
Арминия
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
8.01
Леванте
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
8 января, источник: Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на четвертое место в Примере

Сегодня, 8 января, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Сельту».

Реал Сосьедад
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Реал Сосьедад"

Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился форвард Микель Оярсабаль.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Давид Ресио Морено.

После 20 сыгранны туров «Реал Сосьедад» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 33 очка. «Сельта» (23) располагается на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», который за 20 матчей набрал 46 очков.

Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь