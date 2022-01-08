«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на четвертое место в Примере

Единственный гол в матче был забит в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился форвард Микель Оярсабаль.

После 20 сыгранны туров «Реал Сосьедад» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 33 очка. «Сельта» (23) располагается на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», который за 20 матчей набрал 46 очков.