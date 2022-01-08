Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Ланс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал
Валенсия
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
8.01
Гранада
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал Сосьедад
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Байер
Унион Б
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Гройтер Фюрт
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
8.01
РБ Лейпциг
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Фрайбург
Арминия
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
8.01
Леванте
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
8 января, источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая 0:2. Решающие голы забили на 87-й и 89-й минутах

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» в 18-м туре немецкой Бундеслиги.

Айнтрахт Ф
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 15-й минуте колумбийский форвард Рафаэль Борре вывел «Айнтрахт» вперёд, а в середине первого тайма оформил дубль. На 71-й минуте Торган Азар отыграл один мяч, ему ассистировал Эрлинг Холанд. На 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, а спустя две минуты Махмут Дауд забил третий гол «Боруссии», оформив впечатляющий камбэк дортмундской команды.

«Боруссия» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, отставая от «Баварии» (43) на шесть баллов. «Айнтрахт» (27) — 7-й.

Айнтрахт Ф
2:3
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь