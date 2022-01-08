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8 января, источник: Чемпионат.com

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», пропустив ответный гол на 89-й минуте

Сегодня, 8 января, на стадионе стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Барселону».

Гранада
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Источник: Reuters
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Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Дани Алвес.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Гави. На 89-й минуте хавбек «Гранады» Антонио Пуэртас сравнял счёт встречи.

Обслуживала матч бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери — Антонио Санчес.

«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.

Гранада
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
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