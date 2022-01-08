«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», пропустив ответный гол на 89-й минуте

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на четвертое место в Примере

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Дани Алвес.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Гави. На 89-й минуте хавбек «Гранады» Антонио Пуэртас сравнял счёт встречи.

«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.