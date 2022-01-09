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01:12 (мск), источник: ТАСС

«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании. Бензема забил 300-й гол за клуб

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Реал
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 января. «Реал» победил «Валенсию» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе мадридского клуба отличились Карим Бензема (43-я и 88-я минуты) и Винисиус (52, 61). У гостей гол на счету Гонсалу Гедеша (76), который добил мяч в сетку после того, как не смог реализовать пенальти.

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте и результативными действиями не отметился. На 84-й минуте он получил желтую карточку. Всего в текущем сезоне 31-летний игрок провел 13 матчей за клуб, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Забитые мячи стали для Бензема 300-м и 301-м в составе «Реала», всего французский нападающий провел за команду 584 матча. Больше него в составе «Реала» отлились Криштиану Роналду (450), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

«Валенсия» не может обыграть мадридцев в гостях с марта 2008 года (3:2). «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 21 матче. «Валенсия» располагается на девятом месте с 28 очками в 20 встречах.

В следующем матче «Реал» 23 января примет «Эльче», «Валенсия» 19 января сыграет дома с «Севильей».

Реал
4:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
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