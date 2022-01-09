Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.
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Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.
Goal.com утверждает, что португальский футболист недоволен положением команды в таблице АПЛ.
Сообщается, что Роналду уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможный уход из «МЮ». Если положение дел «красных дьяволов» не изменится в ближайшее время, то Криштиану покинет «Манчестер Юнайтед».
После 19 туров «Ман Юнайтед» находится на 7-й строчке в таблице АПЛ, имея в активе 31 очко.