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11:29 (мск), источник: Sport24

Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Goal.com утверждает, что португальский футболист недоволен положением команды в таблице АПЛ.

Сообщается, что Роналду уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможный уход из «МЮ». Если положение дел «красных дьяволов» не изменится в ближайшее время, то Криштиану покинет «Манчестер Юнайтед».

После 19 туров «Ман Юнайтед» находится на 7-й строчке в таблице АПЛ, имея в активе 31 очко.

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