Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Клермон Фут
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
18:30
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:05
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ницца
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
03
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортдиректор «Ференцвароша»: личность Черчесова подходит нам. Он интеллигентный человек

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.

Ференцварош
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если необходимо. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты.

Три тренера клуба за восемь лет? Мы дали каждому специалисту необходимое доверие, но чувствовали, что нам нужен кто-то другой, чтобы двигаться дальше. Поэтому, какой бы болезненной ни была смена тренера, мы должны были вмешаться. Мы чувствовали, что личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах. Я не хочу углубляться в эту тему, но все могли видеть, что мы забили не слишком много голов, например, в международных матчах», — приводит слова Хайналя Nemzeti Sport Online.

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь