Спортдиректор «Ференцвароша»: личность Черчесова подходит нам. Он интеллигентный человек

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если необходимо. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты.



Три тренера клуба за восемь лет? Мы дали каждому специалисту необходимое доверие, но чувствовали, что нам нужен кто-то другой, чтобы двигаться дальше. Поэтому, какой бы болезненной ни была смена тренера, мы должны были вмешаться. Мы чувствовали, что личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах. Я не хочу углубляться в эту тему, но все могли видеть, что мы забили не слишком много голов, например, в международных матчах», — приводит слова Хайналя Nemzeti Sport Online.