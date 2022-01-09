Спортдиректор «Ференцвароша»: личность Черчесова подходит нам. Он интеллигентный человек
Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.
Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.
«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если необходимо. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты.
Три тренера клуба за восемь лет? Мы дали каждому специалисту необходимое доверие, но чувствовали, что нам нужен кто-то другой, чтобы двигаться дальше. Поэтому, какой бы болезненной ни была смена тренера, мы должны были вмешаться. Мы чувствовали, что личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах. Я не хочу углубляться в эту тему, но все могли видеть, что мы забили не слишком много голов, например, в международных матчах», — приводит слова Хайналя Nemzeti Sport Online.