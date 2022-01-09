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14:41 (мск), источник: Sport24

Защитник «Аль-Вакры» Кулибали перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Катара

Центральный защитник «Аль-Вакры» Усман Кулибали перенес сердечный приступ во время матча 13-го тура чемпионата Катара с «Аль-Раяном», сообщает телеканал AlKass.

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Встреча была прервана в первом тайме. 32-летнего футболиста в срочном порядке доставили в больницу.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Аль-Вакру» 16 игр и забил 1 гол. Ранее малиец выступал за «Генгам», «Брест», «Платаниас» и «Панатинаикос».

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