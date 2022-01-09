Защитник «Аль-Вакры» Кулибали перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Катара

Встреча была прервана в первом тайме. 32-летнего футболиста в срочном порядке доставили в больницу.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Аль-Вакру» 16 игр и забил 1 гол. Ранее малиец выступал за «Генгам», «Брест», «Платаниас» и «Панатинаикос».