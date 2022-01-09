СМИ: Зинедин Зидан согласовал контракт с футбольным клубом ПСЖ

По информации источника, француз возглавит команду летом. Сообщается, что руководство ПСЖ не доверяет нынешнему наставнику клуба Маурусио Почеттино.
Зидану 49 лет, он находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера мадридского «Реала». В прошлом сезоне испанская команда под его руководством заняла второе место в чемпионате страны и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, где уступила будущему победителю турнира английскому «Челси».
Ранее Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды стали чемпионами Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.