СМИ: Зинедин Зидан согласовал контракт с футбольным клубом ПСЖ

По информации источника, француз возглавит команду летом. Сообщается, что руководство ПСЖ не доверяет нынешнему наставнику клуба Маурусио Почеттино.

Зидану 49 лет, он находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера мадридского «Реала». В прошлом сезоне испанская команда под его руководством заняла второе место в чемпионате страны и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, где уступила будущему победителю турнира английскому «Челси».