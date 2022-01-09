«Милан» разгромил «Венецию» и вышел на первое место в таблице Серии А

«Россонери» разгромили своих оппонентов со счетом 3:0. Счет в матче открыл нападающий Златан Ибрагимович на 2-й минуте встречи. Дубль на счету Тео Эрнандеса — 48-я и 59-я (пенальти) минуты.

После этой игры «Милан» поднялся на первую строчку в таблице Серии А — 48 очков. У «Интера», идущего вторым, 46 очков и два матча в запасе. «Венеция» — 16-я и 17 очков.