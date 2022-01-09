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18:34 (мск), источник: Sport24

«Милан» разгромил «Венецию» и вышел на первое место в таблице Серии А

В 21-м туре Серии А «Венеция» на домашнем поле принимала «Милан».

Милан
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Россонери» разгромили своих оппонентов со счетом 3:0. Счет в матче открыл нападающий Златан Ибрагимович на 2-й минуте встречи. Дубль на счету Тео Эрнандеса — 48-я и 59-я (пенальти) минуты.

После этой игры «Милан» поднялся на первую строчку в таблице Серии А — 48 очков. У «Интера», идущего вторым, 46 очков и два матча в запасе. «Венеция» — 16-я и 17 очков.

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