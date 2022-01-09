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22:46 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» без Аллегри победил «Рому» в чемпионате Италии, отыгравшись с 1:3

ТАСС, 9 января. «Ювентус» в гостях обыграл «Рому» со счетом 4:3 в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе римского клуба голы забили Тэмми Абрахам (11-я минута), Генрих Мхитарян (48) и Лоренцо Пеллегрини (53). У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (18), Мануэль Локателли (70), Деян Кулушевски (74) и Маттио Де Шильо (77). На 81-й минуте после просмотра видеоповтора вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник туринцев Маттейс Де Лигт и покинул поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу из-за дисквалификации за оскорбления арбитра пропускал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри. «Рома» не может обыграть «Ювентус» на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения).

После 21 матча «Ювентус» с 38 очками занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, подопечные Жозе Моуринью с 32 очками в 21 встрече идут восьмыми. В следующем туре «Ювентус» 15 января примет «Удинезе», «Рома» на следующий день сыграет дома с «Кальяри».

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