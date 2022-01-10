Кьеза может пропустить остаток сезона из-за травмы в матче с «Ромой»
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3), сообщает DAZN.
Рома
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3), сообщает DAZN.
По данным источника, у футболиста может быть разрыв крестообразной связки колена. В таком случае футболист пропустит остаток сезона. Состояние игрока будет оценено завтра. После игры он не мог самостоятельно передвигаться.
Кьеза был заменен на 32-й минуте. Вместо него вышел Деян Кулушевски. 24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах.