«Ювентус» одержал безумную победу над «Ромой», в Ла Лиге забили с центра поля, «Монако» не выиграл в первом матче Клемана

Италия: Ибрагимович пишет рекорды, «Интер» остается лидером

Футбол Италия 2021/2022 Тур 21, 9.01.2022, 14:30 Венеция 0 Милан 3

Для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли воскресная игра стал 400-й в серии А, и тренер не остался без подарка, получив не только победу, но и лидерство, которое, впрочем, испарилось после матча завершавшего программу дня матча «Интера». И в такой день не мог не отличиться очень уважительно относящийся к своему наставнику Ибрагимович. При этом Златан переписал несколько персональных рекордов.

Во-первых, швед забивает в официальных матчах уже 24 года. Во-вторых, «Венеция» стала 80-й командой, чьи ворота форвард поразил в высших дивизионах европейских лиг. В этом веке подобное удавалось только Криштиану Роналду. Кроме того в составе «россонери» стоит отметить автора двух голевых передач Рафаэла Леау, и сделавшего дубль защитника Эрнандеса, который с момента переезда на «Сан-Сиро» уже третий раз стреляет дуплетом в серии А.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 21, 9.01.2022, 20:30 Рома 3 Ювентус 4

По большому счету победа «Милана» получилась отчасти будничной. Как и успех удерживающего за собой третье место «Наполи». Зато игра «Ромы» и «Ювентуса» — чистый восторг и настоящее безумие, начавшееся с быстрого обмена голами в исполнении Эбрахама и Дибалы.

Вторая половина началась с дальнего удара Мхитаряна, на помощь которому пришел рикошет от туринского защитника. А когда Пеллегрини со штрафного потрясающе красиво закрутил мяч в «девятку», желто-красная часть Рима начала готовиться к празднику. В тот момент так и напрашивалась фраза про сценарий, написанный Жозе Моуринью. Но то, что случилось потом, невозможно учесть даже при самом тщательном планировании.

Это были семь минут «Старой синьоры», которые потрясли итальянскую столицу. Мората в воскресенье не забил, но какую подачу на голову Локателли он выполнил! Испанец показал, почему Массимилиано Аллегри отказался отпускать его в «Барселону». Мората и в третьей голевой атаке отметился, когда после его удара мяч отлетел на ногу Кулушевски.

А поймавший кураж «Юве» было не остановить. Как это сделать, когда защитник Де Шильо демонстрирует навыки образцового форварда и забивает на зависть штатным бомбардирам?! Ну и кульминация игры — вмешательство ВАР, который сначала помог засчитать третий гол гостей, а потом едва не оставил их без победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYhaIi4IMwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYhaIi4IMwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYhaIi4IMwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитр отправился к монитору, увидев на нем игру рукой удаленного в итоге-де Лигта, однако Щенсны вытащил пенальти от Пеллегрини. Так претендовавший на звание героя матча полузащитник «Ромы» превратился в неудачника, а польский голкипер еще и блестяще сыграл в концовке, выбив мяч рукой из-под ног вылетавшего на ударную позицию Эбрахама. Неужели магия непобедимого «Ювентуса» все-таки начинает возвращаться? С выводами — особенно после потенциально тяжелой травмы Кьезы — спешить не стоит, а вот волшебства Моуринью все меньше. От него снова досталось футболистам, а все не так по версии Особенного пошло после замены Афены-Гьяна на Шомуродова.

Кроме того, португалец заявил, что на строительство команды ему дали три года, но для этого нужна помощь клуба. Читай — трансферы. А еще тренер заметил, что в плане психологии футболисты должны тянуться к нему, а не наоборот. Интересно, как все эти вещи скажутся на атмосфере в раздевалке и контакте с коллективом?

Футбол Италия 2021/2022 Тур 21, 9.01.2022, 22:45 Интер 2 Лацио 1

После триллера на «Олимпико» удивить чем-то было уже сложно, однако «Интер» и «Лацио» выдали качественную игру. Прежде всего это относится к миланцам, которые для начала лишились гола из-за небольшого офсайда у Лаутаро Мартинеса. Зато в этот вечер у «нерадзурри» впереди солировали защитники и, прежде всего, Бастони.

Для начала он поймал вынос из штрафной и вогнал мяч в нижний угол, а уже при счете 1:1 выполнил подачу на коллегу по амплуа Шкриньяра. Тот полностью реабилитировался за эпизод, в котором вместе с Де Фраем зевнул заброс из центрального круга. Пытавшийся исправить просчет партнеров Ханданович промахнулся мимо мяча, и Иммобиле забил едва ли не самый легкий гол в этом сезоне. Для Чиро это уже 15-й успех в текущем турнире, и этот норматив он выполняет шесть сезонов подряд, что в чемпионатах топ-5 удавалось за данный период только Салаху и Левандовски.

Испания: у Симеоне и Эмери снова ничья

Футбол Испания 2021/2022 Тур 20, 9.01.2022, 16:00 Райо Вальекано 1 Бетис 1

Противостояние еще недавно находившегося в квартете лидеров «Райо» и занимающего третье место «Бетиса» трудно было назвать зрелищным. Кажется, про такие игры принято говорить, вспоминая термин «тактические шахматы». А самым заметным событием первого тайма стал неосторожный фол Морено, который рассек голову сопернику и на 33-й минуте оставил андалусийцев в меньшинстве.

Мануэль Пеллегрини вынужден был из тактических соображений поменять единственного форварда Борху Иглесиаса, что не помешало зелено-белым открыть счет. Успех гостям принесла идеальная атака с участием Фекира, Бельерина и выведенного уже на пустые ворота Каналеса. Минимальный перевес «Бетис» оберегал, самоотверженно сражаясь в обороне, но в итоге дрогнул, когда Баллиу оказался самым расторопным на добивании после попадания Фалькао в штангу.

«Райо» продлил домашнюю серию без поражений, однако закономерная в целом ничья не устроила никого. Хозяева остались за пределами еврокубковой зоны, а не побеждающий на протяжении трех туров соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы не только не смог оторваться от победившего накануне «Реал Сосьедад», но и дал шанс игравшему позже «Атлетико».

Про земляков из «Севильи», которые в шестой раз в этом сезоне выиграли со счетом 1:0, и говорить не приходится. Команда Хулена Лопетеги смотрит только вверх, пытаясь не отпустить «Реал» в отрыв, а дистанция между вторым и третьим местом напоминает небольшую пропасть.

Матч «Вильярреал» — «Атлетико» стоило посмотреть хотя бы ради гола Корреа, который отправил мяч в сетку из центрального круга. В момент удара аргентинца коэффициент ожидаемого гола по версии официального Twitter Ла Лиги равнялся 0,0116, а до ворот было 49 метров!

По сути же это была красивая прелюдия перед эффектной игрой, по ходу которой было отменено взятие ворот, Облак парировал пенальти от лучшего снайпера «подводников» Жерара Морено, но тот в итоге помог отличиться своему однофамильцу Альберто.

У хозяев забивали исключительно защитники, а у «Атлетико» счет сравнял впервые отличившийся в мадридской команде разрушитель Кондогбья. Результат же можно назвать ожидаемым, потому что в ла лиге Диего Симеоне чаще всего играл вничью с командами Унаи Эмери (7 раз). Это, впрочем, вряд ли успокаивает аргентинского тренера, чьи подопечные потеряли уже 12 очков, имея преимущество в счете. Хуже показатели только у замыкающего таблицу и в субботу выигравшего первый матч в текущем сезоне «Леванте» (18).

Франция: Париж спас 18-летний талант

Футбол Франция 2021/2022 Тур 20, 9.01.2022, 19:05 Нант 0 Монако 0

Первый матч под началом Филиппа Клемана монегаски провели без группы лидеров. Продолжает восстанавливаться Головин, больны Фофана, Дисаси и Бен Йеддер, причем ряд французских СМИ сообщил, что капитан и лучший снайпер красно-белых снова заразился коронавирусом. Впрочем, у «Нанта» тоже хватало потерь, ведь ряд лидеров уехали на Кубок Африки, и «канареек», как и ожидалось, заставили больше времени проводить в обороне.

Схема «Монако», как и в кубковой игре, за которой Клеман наблюдал с трибуны, уже близка к любимой расстановке бельгийца 4−3−3, причем один из тройки полузащитников действует ближе к атаке. Красно-белые смотрелись довольно бодро, но так и не пробили блестяще сыгравшего Лафонта. Для Нюбеля тоже нашлась работа во втором тайме, хотя таких моментов, как у промахнувшегося из убойной позиции Боаду, у «Нанта» все-таки не было. В итоге кроме очков гости потеряли замененных из-за травм Сидибе и Бадиашиля. Клеману, который попал с корабля на бал в новый для себя чемпионат, сейчас не позавидуешь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYhLbHhrseE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYhLbHhrseE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYhLbHhrseE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Франция 2021/2022 Тур 20, 9.01.2022, 22:45 Лион 1 ПСЖ 1

Месси вылечился от коронавируса, однако продолжает восстановление. А так как вне игры остаются еще и Неймар с Ди Марией, Маурисио Почеттино пришлось снова перекраивать атаку. Это, впрочем, на поверхности, а работы хватало и у обороны парижан. В итоге она не справилась с бразильской связкой «Лиона». Бруну Гимараэс выдал длинную передачу на Лукаса Пакета, а тот классно пробил в дальний угол. Парижан же спасли неожиданные герои, и речь даже не о редко забивающем защитнике Керере, а о голевой передаче 18-летнего Мишу, чей опыт в лиге 1 до воскресного вечера ограничивался одной минутой в прошлом сезоне. Этот результат скорее в пользу «ПСЖ», который лидирует с форой в 11 очков, тогда как «Лион» сыграл в ничью четвертый раз подряд и не побеждает с конца ноября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYhjM0YI0Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYhjM0YI0Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYhjM0YI0Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия: «Арсенал» — еще один неудачник

После субботнего фиаско «Ньюкасла» вдохновленные примером «Кембриджа» представители низших дивизионов настолько осмелели, что заставили отыгрываться двух представителей «большой шестерки». Выступающий в третьем дивизионе «Шрусбери» и вовсе забил своим первым ударом на «Энфилде», после чего лучший снайпер гостей Удо отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле Криштиану Роналду.

Впрочем, к перерыву «Ливерпуль» уже вернул себе лидерство, а вернувшийся на скамейку после перенесенного коронавируса Юрген Клопп порадовался успеху Гордона. 17-летний юноша забил свой первый гол за красных, хладнокровно разобравшись с обороной соперника в центре штрафной.

В параллельном матче в Лондоне события развивались по более непредсказуемому сценарию. Там «Тоттенхэм» проигрывал «Моркамбу», которому грозит вылет в четвертую по статусу лигу. Гости стояли стеной у своей штрафной, и позор «шпор» приближался с каждой минутой. Стремясь избежать его, Антонио Конте бросил в бой оставшихся в резерве звезд, и они перевернули игру.

Переломным оказался эффектный гол Уинкса, который со штрафного от бровки закрутил мяч в дальний угол. А овертайм отменила грубая ошибка защитника, обернувшаяся голом Лукаса Моуры, после чего уже Кейн добил выдохшихся гостей. Харри в этом сезоне долго запрягал, и только сейчас довел число своих голов за клуб до двузначного, что удалось ему восьмой раз подряд.

Эффектной получилась и концовка в исполнении «Ливерпуля». Роберто Фирмино издевательски забил пяткой, показав, что лимит сенсаций исчерпали накануне. По крайней мере, так в тот момент казалось, но впереди была игра «Арсенала».

«Канониры» приехали в Ноттингем за казавшейся безальтернативной победой. Однако запомнится лондонская команда не своей игрой, а специальными белыми футболками. Традиционного для «Арсенала» красного цвета в экипировке не было, так как клуб проводил акцию в рамках кампании по борьбе с преступлениями с применением холодного оружия. В соцсетях напомнили о рекордном для английской столицы числе убийств подростков по итогам прошедшего года.

Что касается игры, то праздник пришел в Ноттингем на последних минутах, когда Граббэн отправил мяч в сетку после фланговой атаки. Болельщики переживающего непростые времена знаменитого клуба после этого буквально сошли с ума, и самые горячие из них отпраздновали взятие ворот забегом на поле и объятиями со своими футболистами.