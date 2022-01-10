Немецкий арбитр приостановил карьеру после критики со стороны игроков «Боруссии»

По данным источника, арбитр больше пока не будет обслуживать матчи и хочет психологически восстановиться и поразмыслить над событиями, которые произошли после игры в Дортмунде.

Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранён на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.