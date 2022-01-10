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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий арбитр приостановил карьеру после критики со стороны игроков «Боруссии»

Немецкий футбольный судья Феликс Цвайер приостановил карьеру после критики со стороны игроков дортмундской «Боруссии», сообщает Tagesschau со ссылкой на Bild TV.

Бавария
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Источник: AP 2021
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По данным источника, арбитр больше пока не будет обслуживать матчи и хочет психологически восстановиться и поразмыслить над событиями, которые произошли после игры в Дортмунде.

Напомним, в декабре полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3) раскритиковал судейство Цвайера, вспомнив скандал, в котором ранее был замешан арбитр.

Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранён на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.

Боруссия Д
2:3
Первый тайм: 1:2
Бавария
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