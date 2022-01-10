Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне»

По информации источника, португальский форвард недоволен ситуацией в команде и руководством «Манчестер Юнайтед».

Роналду сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ему следует искать новую команду на случай, если ситуация не изменится. Мендеш находится в хороших отношениях с нынешним руководством «Барселоны» и готов предложить Роналду каталонцам.