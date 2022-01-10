У Кьезы диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Игрок перенесет операцию

Футбол, Италия, Тур 219.01.2022, 20:30 (МСК UTC+3)Olimpico
|Жозе Моуринью
|Массимилиано Аллегри
|Тэмми Абрахам(Жордан Верету)
|11′
|Пауло Дибала(Федерико Кьеза)
|18′
|Генрих Мхитарян(Лоренцо Пеллегрини)
|48′
|Мануэль Локателли(Альваро Мората)
|70′
|Лоренцо Пеллегрини
|53′
|Деян Кулушевски
|72′
|Маттиа Де Шильо
|77′
|1
|Руй Патрисиу
|1
|Войцех Щенсны
|3
|Роджер Ибаньес
51′
|2
|Маттиа Де Шильо
|5
|Матиас Винья
|4
|Маттейс де Лигт
52′81′
|6
|Крис Смоллинг
|24
|Даниэле Ругани
|4
|Брайан Кристанте
76′
|14
|Уэстон Маккенни
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|27
|Мануэль Локателли
65′
|77
|Генрих Мхитарян
|11
|Хуан Куадрадо
45+2′
|9
|Тэмми Абрахам
|30
|Родриго Бентанкур
64′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
87′
|5
|Артур
|21
|Борха Майораль
|10
|Пауло Дибала
82′
|17
|Жордан Верету
50′78′
|3
|Джорджо Кьеллини
|11
|Карлес Перес
|18
|Мойзе Кин
64′
|64
|Феликс Афена-Гьян
71′
|9
|Альваро Мората
|14
|Элдор Шомуродов
|22
|Федерико Кьеза
32′
|44
|Деян Кулушевски
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)