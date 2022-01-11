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11 января, источник: Sports.Ru

Холанд будет выбирать из «Барсы», «Реала» и «Ман Сити». Чьи шансы выше?

Или «Боруссия» его не отпустит?

Барселона
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Реал
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Источник: Sports.Ru

Будущий трансфер Эрлинга Холанда кажется даже интереснее эпопеи с Килианом Мбаппе. Пока за француза бьются «ПСЖ» и «Реал», норвежец актуален почти для каждого топ-клуба.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан еще на 2,5 года, но Эрлинг вряд ли отработает его до конца — уж слишком высокий спрос. Давайте разберемся, кто ближе всех подобрался к Холанду.

«Барселона»: есть договор с агентом, но нет денег

Жоан Лапорта жаждет переманить Холанда в Каталонию — это подтвердил Луис Карраско, который руководил предвыборным штабом президента «Барселоны».

«Знаю, что президент обожает его. Кроме того, мне известно, что Холанд нацелен на спортивный проект, в котором он будет лидером», — сказал Карраско журналисту Жерару Ромеро, который специализируется на «Барсе».

В пользу возможного перехода говорит то, что у Лапорты сложились хорошие отношения с агентом Эрлинга — Мино Райолой. По информации Фабрицио Романо, в декабре 2021-го они уже обсуждали переезд норвежца в «Барселону». Писали даже, что агент пообещал Лапорте убедить Холанда переехать в Каталонию — но для этого нужна серьезная сумма.

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Деньги — главная преграда для трансфера. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас настроен скептично: для подписания Холанда «Барсе» нужно не только снизить фонд зарплат, но и сделать еще одну непростую вещь.

«Мы все знаем, какую зарплату он просит, и сколько хочет “Боруссия”. В таком случае “Барса” должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 млн евро», — сказал Тебас.

В том числе и для этого «Барса» уже ищет нового спонсора — с японской компанией Rakuten (по информации MD, приносит клубу 55 млн евро в год) продолжать сотрудничество не хотят. Жерар Ромеро сообщил, что сейчас в клубе выбирают между «обычной» и криптовалютной компаниями.

«Реал»: деньги есть, но переплачивать не хотят

В «Мадриде» не так помешаны на переходе талантливого норвежца. Одни слухи противоречат другим. Например, Marca сообщала, что в «Реале» смотрят на возможный переход Холанда с пессимизмом, понимая, что их ждет аукцион. А издание As дает ровно противоположный инсайд: «Реал» хочет подписать и Мбаппе, и Холанда — в клубе знают, что Эрлинг уже выбрал Мадрид.

Журналист Джанлука Ди Марцио уверен, что форвард хочет играть в Ла Лиге — а приоритет отдает именно «Реалу»: «Заполучить его могут только “Реал” или “Барселона”, потому что он не пойдет в “Атлетико” или любой другой клуб [Испании]. Возможно, поэтому он сказал агенту попробовать организовать трансфер в “Реал”. Если с ними не получится, то с “Барселоной”. А уже потом — с “Челси”, “Манчестер Юнайтед” и так далее».

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Сам Холанд тоже говорил, что будет играть в Испании — так он ответил фанату во время рождественских праздников, которые проводил в Марбелье.

С финансами у «Реала» все в полном порядке — в декабре Хавьер Тебас сообщил, что мадридцы могут позволить себе и Холанда, и Мбаппе: «Реал» может получить их обоих, если хочет, но по разумной цене, хотя в случае с Мино Райолой все всегда необоснованно. Но это было бы важное усилие со стороны «Мадрида», и это очень пригодилось бы Ла Лиге".

«Ман Сити»: Холанд — главная цель, единственный конкурент — «Реал»

Шанс оказаться в АПЛ у Холанда все-таки есть — «Сити» настроен очень серьезно. По данным The Athletic, Эрлинг — главная цель манчестерского клуба. Здесь планируют провести встречу с представителями Холанда в ближайшие недели или месяцы, а летом его подписать.

Кстати, в Англии главным соперником в борьбе за норвежца считают не «Барселону», а «Реал» — многие источники убеждены, что каталонцы не смогут конкурировать с этими клубами. Но в случае неудачи «Ман Сити» обратится к другим вариантам — в лице Александера Исака и Душана Влаховича.

А «Боруссия» может его сохранить?

Шансов очень мало — вероятно, уже летом 2022-го Эрлинг покинет Германию. Но ближайшие полгода форвард точно проведет в «Дортмунде».

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«Холанд не уйдет в январе. Без вариантов. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости? В межсезонье, безусловно, удержать его будет тяжело. Но мы попробуем сделать это», — недавно заявил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Завлечь Холанда постараются привлекательным финансовым предложением. В декабре Bild писал, что «Боруссия» хочет увеличить его зарплату вдвое (с 8 млн евро в год до 16). Но вряд ли в Ла Лиге или АПЛ ему предложат меньше — скорее, наоборот.

Илья Панаев

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