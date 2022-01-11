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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Манчестер Юнайтед
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Единственный гол на 8-й минуте забил Скотт Мактоминей. На 51-й минуте бирмингемцы забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».

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