Буффон в 43 все еще в порядке! Тащит пенальти и воюет с фанатами «Пармы»

Когда в мае прошлого года стало известно, что «Ювентус» и Буффон не будут продлевать контракт, то у многих болельщиков появилась грустная мысль: похоже, Джиджи заканчивает карьеру. А что, вариант был правдоподобный. Возраст пенсионный, а «Ювентус» уже стал для него родным клубом. Почему бы не закончить в Турине, устроив грандиозные проводы? Но наш герой решил иначе.

Буффон еще не наигрался. Он честно объявил, что уходит из клуба, чтобы иметь постоянное игровое время. У вратаря было много предложений, но никто не мог гарантировать ему позицию первого номера…

Никто, кроме родной «Пармы». Клуб предложил легенде итальянского футбола вернуться и спасать клуб, вылетевший летом в серию В. Джиджи ответил согласием и снова оказался одним из главных хедлайнеров второго итальянского дивизиона.

«Впервые я оказался в серии В в 28 лет, когда был лучшим вратарем мира. Так почему бы мне не вернуться туда в 43 года? Мои ценности не изменились, я все еще хочу постоянно играть в футбол. Я бы продолжил это делать и в любительской лиге», — объяснял Буффон.

Если вы считали, что для «Пармы» этот трансфер нужен, чтобы хоть как-то привлекать к себе внимание прессы и сторонних фанатов во время пребывания в серии В, то сильно заблуждались. Джиджи в этом сезоне является ключевым игроком клуба. Буффон принял участие во всех 18-ти матчах «Пармы» в чемпионате, лишь раз выйдя на поле со скамейки запасных. На его счету уже три отраженных пенальти и лидерство в серии В по количеству отраженных ударов.

Правда, лидерство по количеству спасений говорит не только об уровне вратаря, но и о проблемах в защите. Перед стартом сезона эксперты считали «Парму» главным фаворитом на прямую путевку в серию А, но реальность оказалась совсем иной. Клуб плетется на 13-м месте в турнирной таблице, отставая на девять очков от заветного второго места. Не будь в команде Буффона, команда могла бы и вовсе оказаться в зоне вылета.

Джиджи не только помогает родному клубу своей игрой, но и во многом определяет настроение команды, не давая ей унывать. Только посмотрите, как молодые ребята рубятся с чемпионом мира в «камень, ножницы, бумага». Побеждает, естественно, Джиджи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AQGcJyraNHg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но не все оказались рады возвращению ветерана в «Парму». Ультрас «желто-синих» не были в восторге от перехода Буффона. Массивная фанатская группировка не смогла простить вратарю его переход в «Ювентус» в 2001 году. Все дело в том, что за несколько недель до перехода в туринский клуб он пообещал болельщикам, что никогда не наденет футболку бьянконери, которую в итоге носил почти 20 лет.

Недовольные фанаты даже вывешивали баннеры у стадиона с текстом: «Ты ушел наемником и не можешь вернуться героем». Вратарь не стал вступать в публичную перепалку с радикально-настроенными ультрас, отвечая им лишь свой игрой.

Буффон продолжает ощущать себя молодым и верит, что сможет вернуться на международную арену. Еще в начале сезона он озвучил свои цели: вернуть «Парму» в серию А и попасть в заявку сборной Италии на чемпионат мира 2022 года. Пока оба желания кажутся невыполнимым, но шанс всегда остается.

У «Пармы» впереди еще 20 матчей, чтобы подняться в турнирной таблице, а до мирового первенства остается почти год. Очевидно, что первым номером сборной Италии будет Джанлуиджи Доннарума, если не вмешаются травмы. Почему бы другому Джиджи не поехать на мундиаль в качестве второго или третьего номера?

Болельщикам еще придется «терпеть» Буффона в качестве футболиста. Его контракт с «Пармой» истечет только летом 2023 года, а травмы под конец карьеры начали обходить вратаря стороной. Может, к этому времени великий голкипер все еще не наиграется, и снова продлит свою футбольную жизнь.