Голландский игрок и девушка-арбитр стали парой. Она судила матч, в котором его удалили
Никогда не знаешь, где встретишь любовь.
Никогда не знаешь, где встретишь любовь.
Джефф Хардевельд, левый защитник голландского клуба «Эммен», объявил о помолвке с судьей Шоной Шукрулой, с которой познакомился прямо во время матча — она работала на нем резервным арбитром.
Встреча Джеффа и Шоны случилась в августе прошлого года. На 91-й минуте игры «Эммена» с «Эйндховеном» в первом дивизионе Голландии 25-летний Хардевельд получил прямую красную карточку за срыв атаки соперника (к тому моменту «Эммен» проигрывал 0:1).
Скриншот — InstatScout
Несмотря на то, что «Эммен» в итоге минимально проиграл «Эйндховену», Джефф наверняка безумно рад, что все сложилось именно так.
Футболист и судья почти сразу начали встречаться, а через полгода обвенчались — неделю назад Шона опубликовала фотографию с Джеффом из Рима с комментарием: «Официально».
Стоп-стоп! А так можно? А если Шона будет судить матч Хардевельда?
В соцсетях возник вопрос, этично ли, когда судья и футболист заводят отношения, не будет ли тут конфликта интересов? Но тут все сомнения развеяли в федерации футбола Нидерландов:
«Руководитель судейского комитета Дик ван Эгмонд осведомлен об отношениях. Поэтому Шону Шукрулу не назначат на матчи, в которых участвует Джефф Хардевельд. Так что все в порядке, их отношения — для нас не проблема. Мы желаем вам удачи!».
Шона работает судьей с 2009 года. 26-летний Хардевельд — воспитанник «Фейеноорда», но в Роттердаме закрепиться не удалось: сначала Джефф очутился в «Утрехте», а в 2017-м перешел в «Хераклес». Прошлым летом в качестве свободного агента Хардевельд подписал контракт с «Эмменом». Кажется, этот трансфер голландец уже может считать успешным!