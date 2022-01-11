Голландский игрок и девушка-арбитр стали парой. Она судила матч, в котором его удалили

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Джефф Хардевельд, левый защитник голландского клуба «Эммен», объявил о помолвке с судьей Шоной Шукрулой, с которой познакомился прямо во время матча — она работала на нем резервным арбитром.

Встреча Джеффа и Шоны случилась в августе прошлого года. На 91-й минуте игры «Эммена» с «Эйндховеном» в первом дивизионе Голландии 25-летний Хардевельд получил прямую красную карточку за срыв атаки соперника (к тому моменту «Эммен» проигрывал 0:1).

Скриншот — InstatScout

Несмотря на то, что «Эммен» в итоге минимально проиграл «Эйндховену», Джефф наверняка безумно рад, что все сложилось именно так.

Футболист и судья почти сразу начали встречаться, а через полгода обвенчались — неделю назад Шона опубликовала фотографию с Джеффом из Рима с комментарием: «Официально».

Стоп-стоп! А так можно? А если Шона будет судить матч Хардевельда?

В соцсетях возник вопрос, этично ли, когда судья и футболист заводят отношения, не будет ли тут конфликта интересов? Но тут все сомнения развеяли в федерации футбола Нидерландов:

«Руководитель судейского комитета Дик ван Эгмонд осведомлен об отношениях. Поэтому Шону Шукрулу не назначат на матчи, в которых участвует Джефф Хардевельд. Так что все в порядке, их отношения — для нас не проблема. Мы желаем вам удачи!».