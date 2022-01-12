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00:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Астон Вилла» представила Коутиньо. Бразилец, арендованный у «Барсы», взял 23-й номер

«Астон Вилла» официально представила Филиппе Коутиньо в качестве своего игрока.

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Бразилец, который проведет оставшуюся часть сезона за клуб из Бирмингема на правах аренды из «Барселоны», взял 23-й номер.

Ранее сообщалось, что дебютировать за «Виллу» 29-летний игрок сможет в матче против «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.

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