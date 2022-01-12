Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
11.01
Саутгемптон
Брентфорд
41
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
10.01
Торино
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
10.01
Эспаньол
Эльче
12
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
30Лучшие спортивные фото года
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Азмун является приоритетной целью «Ювентуса», запасной вариант — Депай

«Ювентус» продолжает искать усиление в линию нападения, сообщает Sky Sport Italia.

Зенит
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Ювентус» нацелен на Азмуна, Сергеев — официально в «Зените», ЦСКА ведет Языджи

По данным источника, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью туринского клуба. Однако если «Ювентусу» не удастся осуществить трансфер Азмуна, то они переключатся на кандидатуру Мемфиса Депая из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн за Азмуна Помимо этого, в услугах иранца заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Лион», которые предложили «Зениту» € 6 млн за игрока.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь