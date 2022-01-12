Азмун является приоритетной целью «Ювентуса», запасной вариант — Депай

По данным источника, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью туринского клуба. Однако если «Ювентусу» не удастся осуществить трансфер Азмуна, то они переключатся на кандидатуру Мемфиса Депая из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн за Азмуна Помимо этого, в услугах иранца заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Лион», которые предложили «Зениту» € 6 млн за игрока.