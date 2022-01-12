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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В борьбу за Алексея Миранчука включилась «Сампдория»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по-прежнему близок к смене клубной прописки. В борьбу за право подписания 26-летнего хавбека включилась «Сампдория», информирует TuttoAtalanta.

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Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, «Самдория» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. На подписание Алексея также претендуют «Верона» и «Дженоа», а вот «Торино» отказался от кандидатуры россиянина.

«Аталанта» планирует отдать Миранчука в аренду с правом выкупа. Клуб из Бергамо хочет выручить за Алексея € 15 млн, но понимает, что в зимнее трансферное окно вряд ли кто-то заплатит за российского хавбека такую сумму.

26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

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