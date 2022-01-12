Эвра: «Я играл с футболистами-геями. В каждом клубе есть по два таких игрока»

«Когда я играл в Англии, в команду привели человека, чтобы поговорить о гомосексуализме. Некоторые из моих одноклубников сказали: “Это против моей религии, и если в раздевалке есть гей, то пусть он покинет клуб”. Тогда я крикнул: “Заткнитесь”. Я играл с футболистами-геями. В разговоре один на один они признавались мне, но боялись рассказать об этом открыто. В каждой команде есть как минимум два игрока-гея. Но если в футбольном мире ты признаешься об этом, то все кончено», — сказал Эвра в интервью Le Parisien.