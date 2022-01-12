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14:41 (мск), источник: Sport24

Эвра: «Я играл с футболистами-геями. В каждом клубе есть по два таких игрока»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что в футболе намного больше геев, чем можно подумать.

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Источник: AP 2021

«Когда я играл в Англии, в команду привели человека, чтобы поговорить о гомосексуализме. Некоторые из моих одноклубников сказали: “Это против моей религии, и если в раздевалке есть гей, то пусть он покинет клуб”. Тогда я крикнул: “Заткнитесь”. Я играл с футболистами-геями. В разговоре один на один они признавались мне, но боялись рассказать об этом открыто. В каждой команде есть как минимум два игрока-гея. Но если в футбольном мире ты признаешься об этом, то все кончено», — сказал Эвра в интервью Le Parisien.

Эвра в Англии выступал за «МЮ» и «Вест Хэм». В английской Премьер-лиге нет ни одного открытого гея.

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