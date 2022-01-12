Агент Мино Райола был госпитализирован в Милане и перенес экстренную операцию

По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенёс экстренную операцию.

54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.