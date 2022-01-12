Агент Мино Райола был госпитализирован в Милане и перенес экстренную операцию
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Известный агент Мино Райола госпитализирован в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Известный агент Мино Райола госпитализирован в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенёс экстренную операцию.
54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.
Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.