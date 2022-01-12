В соцсетях Мино Райолы опровергли информацию о срочной операции агента

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, который требует использования анестезии, — говорится в сообщении. — Все было запланировано, экстренной операции не было».

Ранее о срочном хирургическом вмешательстве сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Указывалось, что Райола находится в одной из клиник Милана.