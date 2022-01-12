В соцсетях Мино Райолы опровергли информацию о срочной операции агента
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В Twitter известного футбольного агента Мино Райолы появилось опровержение информации о том, что ему понадобилась срочная операция.
В Twitter известного футбольного агента Мино Райолы появилось опровержение информации о том, что ему понадобилась срочная операция.
«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, который требует использования анестезии, — говорится в сообщении. — Все было запланировано, экстренной операции не было».
Ранее о срочном хирургическом вмешательстве сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Указывалось, что Райола находится в одной из клиник Милана.
54-летний агент работает со многими известными футболистами. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлин Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба Марко Верратти, Маттейс де Лигт и другие.