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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В соцсетях Мино Райолы опровергли информацию о срочной операции агента

В Twitter известного футбольного агента Мино Райолы появилось опровержение информации о том, что ему понадобилась срочная операция.

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Источник: AP 2021

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, который требует использования анестезии, — говорится в сообщении. — Все было запланировано, экстренной операции не было».

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Ранее о срочном хирургическом вмешательстве сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Указывалось, что Райола находится в одной из клиник Милана.

54-летний агент работает со многими известными футболистами. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлин Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба Марко Верратти, Маттейс де Лигт и другие.

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