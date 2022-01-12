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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Реал» огласили стартовые составы на матч Суперкубка Испании

Сегодня, 12 января, состоится полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Барселона
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Источник: Reuters

Команды сыграют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние начнётся в 22:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Дани Алвес, Гави, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Люк де Йонг, Усман Дембеле.

«Реал» Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Начо, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнёт матч в запасе.

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