«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Венецию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии

Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. Результативную передачу отдал полузащитник Ремо Фройлер. На 88-й минуте защитник Йоаким Мехле упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи хавбека Марио Пашалича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями, но поучаствовал в первой голевой комбинации.

Таким образом, «Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Венеция» завершила выступление в турнире.