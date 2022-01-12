«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Венецию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии
В матче ⅛ финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Венецию».
В матче ⅛ финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Венецию».
Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. Результативную передачу отдал полузащитник Ремо Фройлер. На 88-й минуте защитник Йоаким Мехле упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи хавбека Марио Пашалича.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями, но поучаствовал в первой голевой комбинации.
Таким образом, «Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Венеция» завершила выступление в турнире.
В ¼ финала Кубка страны «Аталанта» сыграет с победителем пары «Наполи» — «Фиорентина». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».