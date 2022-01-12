«Барселона» — «Реал»: Винисиус открыл счет в игре

Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

На 25-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в игре. Карим Бензема в центре поля отобрал матч у Серхио Бускетса, после чего быстро отыгрался с Лукой Модричем. Затем Карим сделал передачу на ход Винисиусу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот.