«Барселона» — «Реал»: Люк де Йонг сравнял счет в игре

Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

Усман Дембеле с левого края прострелил во вратарскую, где Эдер Милитао пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но Люк де Йонг успел выставить ногу, рикошетом от которой мяч залетел в ворота.