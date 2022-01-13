«Барселона» — «Реал»: Ансу Фати сравнял счет на 82-й минуте

Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

Ансу Фати сравнял счёт на 82-й минуте.

Каталонцы быстро разыграли угловой, далее последовал кросс к линии вратарской, где Фати головой подрезал мяч в угол ворот.