«Барселона» — «Реал»: Бензема вывел «сливочных» вперед

Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

Нападающий «Реала» Карим Бензема на 72-й минуте матча сделал счет 2:1.

С первым ударом Карима Бензема Марк-Андре тер Штеген справился, отбив мяч в лицевую, откуда Даниэль Карвахаль моментально прострелил к линии вратарской — и нападающий уже расстрелял ворота.