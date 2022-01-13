«Барселона» — «Реал»: Бензема вывел «сливочных» вперед
Сегодня, 12 января, проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
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Сегодня, 12 января, проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.
Нападающий «Реала» Карим Бензема на 72-й минуте матча сделал счет 2:1.
С первым ударом Карима Бензема Марк-Андре тер Штеген справился, отбив мяч в лицевую, откуда Даниэль Карвахаль моментально прострелил к линии вратарской — и нападающий уже расстрелял ворота.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре турнира. «Севилья» имеет в своём активе 44 очка и занимает вторую позицию в чемпионате, «Барселона» (32) — на шестой позиции.