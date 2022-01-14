Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
15.01
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
15.01
Вольфсбург
Герта
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
10:55 (мск), источник: Sport24

Экс-тренер «Фиорентины»: «Я почти не видел Кокорина на тренировках. Он лежал себе на диване»

Ренато Бузо, экс-ассистент бывшего главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли, заявил, что почти не видел тренирующимся нападающего «фиалок» Александра Кокорина. По его словам, россиянин постоянно жаловался на какие-то проблемы со здоровьем.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24
Читайте также
Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз» в Италии

«За три месяца, что я был в “Фиорентине”, почти не видел Кокорина на тренировочном поле. Он всегда был травмирован, лежал себе на диване и очень мало появлялся на поле. Мне кажется, что всего Пранделли тренировал его только дней 10.

Его было сложно понять, он утверждал, что у него всегда были проблемы — то с флексором, то с квадрицепсом… Он — интроверт, ему было сложно оправдываться все время. Он пришел из другого мира, никогда ничего не делал, чтобы помочь себе", — приводит слова Бузо Labaro Viola.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро. В составе клуба из Флоренции в общей сложности он провел на поле всего 212 минут, не сделав ни одного результативного действия.

 «Застала его с другой. Больно. Как пережить измену?» Ксения Бородина обсудила скандальную историю
«Никому не нужная разведенка с ребенком». Анна Седокова рассказала, как ее унижали родственники
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь