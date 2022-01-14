Экс-тренер «Фиорентины»: «Я почти не видел Кокорина на тренировках. Он лежал себе на диване»

«За три месяца, что я был в “Фиорентине”, почти не видел Кокорина на тренировочном поле. Он всегда был травмирован, лежал себе на диване и очень мало появлялся на поле. Мне кажется, что всего Пранделли тренировал его только дней 10.
Его было сложно понять, он утверждал, что у него всегда были проблемы — то с флексором, то с квадрицепсом… Он — интроверт, ему было сложно оправдываться все время. Он пришел из другого мира, никогда ничего не делал, чтобы помочь себе", — приводит слова Бузо Labaro Viola.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро. В составе клуба из Флоренции в общей сложности он провел на поле всего 212 минут, не сделав ни одного результативного действия.