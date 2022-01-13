«Барселона» — «Реал»: Федерико Вальверде вывел «сливочных» вперед на 98-й минуте

Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

Федерико Вальверде вывел «Реал» вперёд на 98-й минуте. Родриго от края штрафной прострелил к воротам, где Винсиус красиво пропустил мяч себе за спину, позволив Вальверде после обработки пробить в ближний угол.