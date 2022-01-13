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00:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

В основное время команды победителя не выявили. Уже на 98-й минуте Федерико Вальверде поразил ворота каталонцев и принес победу «Реалу» в полуфинале. Финал Суперкубка Испании пройдет 16 января.

Барселона
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Источник: AFP 2021

«Реал» открыл счет в матче на 25-й минуте: отличился бразильский форвард команды Винисиус Жуниор. На 41-й минуте «Барселона» ответила точным ударом Люка де Йонга.

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На 72-й минуте французский нападающий «Реала» Карим Бензема вывел свою команду вперед. Ансу Фати из «Барселоны» сравнял счет на 83 минуте.

В основное время команды победителя не выявили. Уже на 98-й минуте Федерико Вальверде поразил ворота каталонцев и принес победу «Реалу» в полуфинале.

Матч прошел в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда. Во втором полуфинале Суперкубка Испании столкнутся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет 13 января. Финальный матч состоится 16 января.

Лидером по количеству побед в финале Суперкубка является «Барселона». На счету сине-гранатовых 13 трофеев. «Реал» выигрывал Суперкубок 11 раз.

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