«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Реал» открыл счет в матче на 25-й минуте: отличился бразильский форвард команды Винисиус Жуниор. На 41-й минуте «Барселона» ответила точным ударом Люка де Йонга.

На 72-й минуте французский нападающий «Реала» Карим Бензема вывел свою команду вперед. Ансу Фати из «Барселоны» сравнял счет на 83 минуте.

В основное время команды победителя не выявили. Уже на 98-й минуте Федерико Вальверде поразил ворота каталонцев и принес победу «Реалу» в полуфинале.

Матч прошел в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда. Во втором полуфинале Суперкубка Испании столкнутся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет 13 января. Финальный матч состоится 16 января.