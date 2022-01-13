«Вест Хэм» уверенно обыграл аутсайдера АПЛ и поднялся на 4-е место в турнирной таблице

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн. Результативную передачу отдал защитник столичной команды Владимир Цоуфал. На 85-й минуте Боуэн оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Взятие ворот было зафиксировано не сразу, но после просмотра VAR арбитр засчитал гол.