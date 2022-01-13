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09:30 (мск), источник: Sports.Ru

У «Реала» 100 побед над «Барселоной». Каталонцы выиграли 96 класико, 52 раза была ничья

«Реал» в дополнительное время добился победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Клубы встречались в 248-й раз. «Реал» сегодня победил в 100-й раз, при этом на его счету 415 голов.

Каталонцы выиграли 96 матчей, у них 404 забитых мяча. Ничьей завершились 52 игры.

20 марта 2022 года клубы встретятся в рамках второго круга Ла Лиги. Матч пройдет в столице Испании.

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