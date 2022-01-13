У «Реала» 100 побед над «Барселоной». Каталонцы выиграли 96 класико, 52 раза была ничья
«Реал» в дополнительное время добился победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
Барселона
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«Реал» в дополнительное время добился победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
Клубы встречались в 248-й раз. «Реал» сегодня победил в 100-й раз, при этом на его счету 415 голов.
Каталонцы выиграли 96 матчей, у них 404 забитых мяча. Ничьей завершились 52 игры.
20 марта 2022 года клубы встретятся в рамках второго круга Ла Лиги. Матч пройдет в столице Испании.