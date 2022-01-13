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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Санчеса на 121-й минуте принес «Интеру» победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии

Завершился матч Суперкубка Италии, в котором «Интер» встречался с «Ювентусом».

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1.

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«Ювентус» открыл счёт в матче на 25-й минуте. Гол на свой счёт записал Уэстон Маккенни. Спустя 10 минут Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме команды голов не забили, и игра перешла в дополнительное время.

На 121-й минуте Алексис Санчес забил победный гол за «Интер» и принёс победу своей команде.

Напомним, «Интер» подошёл к этому матчу в качестве действующего чемпиона Серии A. «Ювентус», в свою очередь, в прошлом сезоне стал победителем Кубка страны.

«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер», в свою очередь, в шестой раз в истории выиграл этот трофей.

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