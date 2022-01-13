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09:44 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера Ральфа Рангника.

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Источник: Reuters
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«Он прибыл сюда пять недель назад, Рангник многое изменил, но ему нужно время. Я верю, что он проделает хорошую работу. Мы играем не в лучший футбол, но у нас впереди есть много игр. Мы стали лучше в некоторых моментах, с тех пор как он пришел. Сложно изменить менталитет футболистов и то, как они играют, систему и культуру. Мы в одной лодке, и мы с самого начала понимали, что будет нелегко», — приводит слова португальца Sky Sports.

63-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре. Предыдущим местом работы Рангника был московский «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

Манкунианцы после 19-ти туров занимают седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 31 очко.

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