Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

«Он прибыл сюда пять недель назад, Рангник многое изменил, но ему нужно время. Я верю, что он проделает хорошую работу. Мы играем не в лучший футбол, но у нас впереди есть много игр. Мы стали лучше в некоторых моментах, с тех пор как он пришел. Сложно изменить менталитет футболистов и то, как они играют, систему и культуру. Мы в одной лодке, и мы с самого начала понимали, что будет нелегко», — приводит слова португальца Sky Sports.