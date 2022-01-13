Футболист Хамес Родригес спас своего одноклубника, у которого остановилось сердце

Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада. Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SUcu8-ltIOk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.