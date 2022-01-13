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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нужно ли теперь “Аталанте” продавать Миранчука?» Что пишут в Италии об игре россиянина

Алексей впервые в сезоне провёл на поле все 90 минут.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, забив по мячу в каждом из таймов в матче с «Венецией» (2:0). Алексей Миранчук появился в стартовом составе и впервые в сезоне провёл на поле 90 минут. Это уже третье появление россиянина в основе за последние пять матчей. Полузащитник не отметился результативными действиями (хотя отдал предголевой пас), но действовал очень активно.

Что пишут в Италии об игре Миранчука

Итальянские СМИ предполагают, что в скором времени Алексей сменит команду. Хотя некоторые из них сомневаются в правильности такого шага со стороны «Аталанты», учитывая, что Миранчук набрал неплохую форму.

Calcio Atalanta: Достойное выступление от россиянина, хотя есть ощущение, что Миранчук уже собрал чемодан, а его судьба решена.

Журналисты Il Giorno тоже остались довольны игрой россиянина: «Миранчук действовал задорно, нередко проявлял инициативу. Поучаствовал в первой голевой комбинации, был нацелен на ворота. Нужно ли его теперь продавать?».

А вот в Bergamoesport — городском СМИ Бергамо — Миранчука в игре с «Венецией» как будто не заметили: Провёл на поле 90 минут без каких-либо вспышек. Последний матч в составе своего нынешнего клуба?

Calciomercato — СМИ побольше. И там отмечают не только игру с Алексеем в последнем матче, но и прогресс в целом: «Кажется, Миранчук уже сидит на чемоданах, однако сейчас он играет всё более важную роль. Соперники нередко прибегали к фолам, чтобы остановить его. Принял участие в первой голевой комбинации и действовал очень активно».

А в Prima Bergamo и Tuttomercatoweb выделили несколько деталей в перформансе полузащитника: Алексей здорово сыграл в ходе голевой комбинации, а затем ещё несколько раз оказывался в центре внимания. После перерыва неплохо ассистировал Пеццелле, который попал в штангу. В целом в игре Миранчука немало позитивных моментов.

Tuttomercatoweb: Хорошо двигается во время атакующей фазы команды, неплохо обращается с мячом. Впрочем, в некоторых моментах выглядел не лучшим образом с точки зрения противодействия давлению соперника.

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Какие клубы претендуют на игрока

Перед кубковым матчем в итальянской прессе появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Сампдории». По данным Gazzetta dello Sport, этот клуб рассматривает вариант с арендой россиянина до конца сезона. Ещё одним претендентом на Алексея называют «Верону». А вот интерес со стороны «Дженоа» ослаб, особенно на фоне слухов о возможном уходе главного тренера Андрея Шевченко. Именно украинец хотел видеть российского футболиста в своей команде, но пока непонятно, останется ли Шевченко в Генуе.

В СМИ также упоминается интерес «Зенита», однако в Италии уверены, что Миранчук хочет остаться в Серии А. «Аталанта» ведёт борьбу за место в первой тройке чемпионата, а «Дженоа», «Сампдория» и «Верона» находятся во второй половине таблицы. С турнирной точки зрения переход в один из этих клубов можно считать шагом назад, но там у Алексея наверняка появится гораздо больше игровой практики.

Кирилл Закатченко.

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