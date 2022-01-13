Головин интересен «Ньюкаслу»

По информации Metaratings.ru, 25-летним хавбеком активно интересуется «Ньюкасл», который готов побороться с «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

В «Монако» знают об интересе других клубов. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро. В текущем Головин провел 13 матчей в Лиге 1 и забил 2 мяча.