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14:39 (мск), источник: Sports.Ru

Головин интересен «Ньюкаслу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.

Монако
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

По информации Metaratings.ru, 25-летним хавбеком активно интересуется «Ньюкасл», который готов побороться с «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

В «Монако» знают об интересе других клубов. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро. В текущем Головин провел 13 матчей в Лиге 1 и забил 2 мяча.

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