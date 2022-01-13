Футболист за 600 тысяч евро покинул «Кайрат» и выбрал «Астану»

Футболист покинул алматинцев в конце прошлого года, но может вернуться в казахстанский чемпионат.

«Защитника сборной Беларуси Дениса Полякова в команде Александра Бородюка, вероятно, не будет. Покинув “Кайрат”, тот рассматривает варианты с более высокой зарплатой. Один из приоритетных — “Астана”, — информирует источник.

Добавим, что Поляков в «Кайрат» перешел в августе 2020 года, а затем выиграл с командой чемпионат Казахстана и Кубок страны. Также участвовал с алматинцами в еврокубках.