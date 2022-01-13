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13 января, источник: Vesti.kz

Футболист за 600 тысяч евро покинул «Кайрат» и выбрал «Астану»

30-летний универсальный защитник Денис Поляков, выступавший в прошлом сезоне КПЛ за «Кайрат», может оказаться в «Астане», информирует Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

Кайрат
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Футболист покинул алматинцев в конце прошлого года, но может вернуться в казахстанский чемпионат.

«Защитника сборной Беларуси Дениса Полякова в команде Александра Бородюка, вероятно, не будет. Покинув “Кайрат”, тот рассматривает варианты с более высокой зарплатой. Один из приоритетных — “Астана”, — информирует источник.

Добавим, что Поляков в «Кайрат» перешел в августе 2020 года, а затем выиграл с командой чемпионат Казахстана и Кубок страны. Также участвовал с алматинцами в еврокубках.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро, а его максимальная стоимость достигала 1,8 миллиона. Ранее на просмотр в «Зенит» отправился другой защитник «Кайрата» — Нуралы Алип. Могут алматинцы лишиться и еще одного лидера.

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