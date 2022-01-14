«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты. У «канониров» красную карточку получил Гранит Джака. Несмотря на это, лондонский клуб сумел не пропустить в выездном матче.

Ответная игра состоится 20 января в Лондоне. Начало в 22.45 по московскому времени. Первый финалист турнира уже известен. Им стал «Челси», который в полуфинале дважды обыграл «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0).