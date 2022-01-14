«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в ¼ финала Кубка Италии

На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.

В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере.

Фанаты «Милана» посвятили ему баннер с благодарностью за выступления в клубе.