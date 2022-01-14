«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в ¼ финала Кубка Италии
В матче ⅛ финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).
Милан
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
В матче ⅛ финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).
На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.
В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере.
Фанаты «Милана» посвятили ему баннер с благодарностью за выступления в клубе.
В четвертьфинале «Милан» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Удинезе».