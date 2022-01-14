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09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в ¼ финала Кубка Италии

В матче ⅛ финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).

Милан
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.

В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере.

Фанаты «Милана» посвятили ему баннер с благодарностью за выступления в клубе.

В четвертьфинале «Милан» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Удинезе».

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